Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus: „Să învățăm să ne ascultăm și să avem încredere în noi”

Tania Turtureanu este invitata unui nou episod al podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, difuzat în premieră la Realitatea Plus. Artista vorbește deschis despre familie, despre valorile pe care își dorește să le transmită copiilor și despre importanța încrederii în propria persoană.

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