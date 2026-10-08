Rareș Bogdan, audiat la DNA Iași în dosarul Fănel Bogoș

Europarlamentarul PNL este chemat în calitate de martor, după ce numele său a apărut în anchetă. Și George Simion ar putea fi audiat.
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a fost citat joi, 8 octombrie, la DNA Iași, în calitate de martor în dosarul care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, numele politicianului apare în anchetă în legătură cu o întâlnire cu directorul DSVSA Vaslui și cu discuții purtate cu un fost general din serviciile de informații.
În același dosar a fost audiat anterior și premierul interimar Ilie Bolojan.
Rareș Bogdan a negat că îl cunoaște pe Fănel Bogoș
În noiembrie 2025, Rareș Bogdan susținea că nu a fost contactat de Fănel Bogoș și că nu îl cunoaște. El a confirmat însă că a primit un telefon de la generalul în rezervă Nicolae Iana, care i-ar fi propus o întâlnire într-un loc privat.
Europarlamentarul a mai declarat că a fost contactat și de o altă persoană pentru o întâlnire, fără ca discuția să aibă, potrivit acestuia, vreo legătură cu Fănel Bogoș. Surse citate de postul de televiziune susțin că și George Simion ar urma să fie chemat la DNA pentru explicații în același dosar.