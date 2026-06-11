Răzbunare violentă în Iași: o femeie a fost înjunghiată de fostul iubit al fiicei sale

Victima a ajuns în stare critică la spital.

Un caz șocant de violență a avut loc în județul Iași, unde o femeie în vârstă de 49 de ani a fost atacată cu un cuțit de fostul partener al fiicei sale. Agresiunea s-a produs în localitatea Podu Iloaiei, iar anchetatorii iau în calcul varianta unei răzbunări motivate de refuzul tinerei de a relua relația cu bărbatul.

Victima a fost transportată de urgență la spital, cu răni grave care i-au pus viața în pericol, în timp ce agresorul a fost reținut de polițiști.

Conflictul ar fi pornit după o despărțire tensionată

Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul, în vârstă de 51 de ani, s-ar fi întors recent din București, unde lucra, cu intenția de a se împăca cu fosta sa parteneră, o femeie de 26 de ani.

Însă, odată ajuns în localitate, acesta nu ar fi reușit să ia legătura cu tânăra și s-ar fi îndreptat către locuința familiei sale. Acolo a găsit-o doar pe mama acesteia, iar discuția dintre cei doi a degenerat rapid într-un conflict verbal.

Mai mulți localnici susțin că relația dintre agresor și fosta iubită era una tensionată de mai mult timp, iar despărțirea ar fi fost urmată de amenințări și reproșuri.

Amenințări înaintea atacului

Surse apropiate anchetei susțin că, în timpul disputei, bărbatul ar fi contactat-o telefonic pe fosta parteneră și i-ar fi transmis că îi va face rău mamei sale dacă nu acceptă împăcarea.

Alarmată de situație, tânăra a apelat numărul unic de urgență 112 și a cerut intervenția poliției.

Până la sosirea echipajelor, conflictul dintre agresor și femeia de 49 de ani s-a amplificat, transformându-se într-un atac extrem de violent.

Victima, transportată în stare gravă la spital

Când polițiștii au ajuns la fața locului, femeia era căzută la pământ și prezenta mai multe plăgi provocate prin înjunghiere.

Echipajele medicale au intervenit imediat și au transportat-o la spital, unde medicii au constatat gravitatea leziunilor.

Din cauza unei răni severe, pacienta a fost transferată către secția de chirurgie cardiovasculară pentru intervenții medicale complexe.

Medicii au precizat că starea femeii este critică, iar prognosticul rămâne rezervat.

Locuitorii din zonă sunt șocați

Incidentul a creat panică în comunitatea din Podu Iloaiei, unde vecinii spun că sunt îngrijorați de nivelul tot mai ridicat al violenței.

Mulți dintre cei care locuiesc în apropiere au declarat că se tem pentru siguranța lor și consideră că astfel de acte trebuie sancționate ferm pentru a preveni alte tragedii.

Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, care desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs atacul.

Bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor, infracțiune care poate atrage pedepse severe dacă va fi găsit vinovat.