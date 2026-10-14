Scandal la pelerinajul Sfintei Parascheva. Jandarmii au intervenit în forță: s-au dat amenzi de aproape 1000 de lei VIDEO

Intervenție în forță a jandarmeriei la pelerinajul Sfintei Parascheva! Mai mulți indivizi au fost săltați de ofițeri după ce au încercat să se bage în fața pensionarilor care au așteptat peste 10 ore la coada pentru sfânta raclă. Credincioșii au cerut ajutorul autorităților după ce indivizii au început să fie recalcitranți. În urma incidentului, scandalagii au primit amenzi în valoare de aproape o mie de lei.
Peste 1.000 de pelerini au solicitat ajutor medical
Conform datelor transmise de reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, din 8 octombrie, de la debutul pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, și până în prezent 1.057 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Dintre acestea, 42 au fost transportate la spital.
În prezent, aproximativ 32.000 de pelerini așteaptă să ajungă la baldachinul amenajat în Curtea Mitropolitană din Iași, unde se află racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și racla Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.
Scandal între pelerini, după o tentativă de depășire a rândului
Timpul de așteptare pentru a ajunge la raclă a ajuns la 17 ore. În aceste condiții, au fost înregistrate și incidente între pelerini, potrivit reprezentanților forțelor de ordine.
Un astfel de caz a avut loc joi seara, când un grup de persoane a încercat să părăsească culoarul destinat pelerinilor pentru a depăși rândul de așteptare.
Jandarmii au intervenit și le-au recomandat persoanelor să respecte ordinea și traseul stabilit. Potrivit sergentului major Delia-Mihaela Toma, purtătorul de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, persoanele respective au devenit recalcitrante după ce au primit indicațiile forțelor de ordine.
„În urma indicațiilor transmise de jandarmi, persoanele în cauză au devenit recalcitrante, au început să provoace scandal și au creat indignare în rândul celorlalți cetățeni. Pentru ca situația să nu degenereze și să nu fie pusă în pericol siguranța celorlalți pelerini, jandarmii au intervenit pentru imobilizarea persoanelor respective”, a declarat sergentul major Delia-Mihaela Toma.
În urma incidentului, jandarmii au aplicat patru sancțiuni contravenționale pentru provocarea sau participarea la scandal. Valoarea totală a amenzilor a fost de 900 de lei.
Peste 300.000 de credincioși, așteptați la Iași
Potrivit estimărilor prezentate în contextul pelerinajului, numărul credincioșilor urma să crească în noaptea de 13 spre 14 octombrie, în condițiile în care pe 14 octombrie este prăznuit hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.
Până pe 15 octombrie, peste 300.000 de credincioși sunt așteptați să ajungă la Iași pentru a participa la slujbele religioase și la celelalte manifestări organizate cu ocazia hramului.
Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată ocrotitoarea Moldovei și a celor nevoiași, iar pelerinajul organizat anual la Iași atrage credincioși din întreaga țară.