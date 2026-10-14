Scandal la pelerinajul Sfintei Parascheva. Jandarmii au intervenit în forță: s-au dat amenzi de aproape 1000 de lei VIDEO

Publicat 14 oct. 2026, 07:32 Sursă Realitatea PLUS

Intervenție în forță a jandarmeriei la pelerinajul Sfintei Parascheva! Mai mulți indivizi au fost săltați de ofițeri după ce au încercat să se bage în fața pensionarilor care au așteptat peste 10 ore la coada pentru sfânta raclă. Credincioșii au cerut ajutorul autorităților după ce indivizii au început să fie recalcitranți. În urma incidentului, scandalagii au primit amenzi în valoare de aproape o mie de lei.

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