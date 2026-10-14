SMURD a realizat peste 369.000 de intervenții în primele nouă luni ale anului 2026

Echipajele SMURD au efectuat 369.970 de intervenții în perioada ianuarie-septembrie 2026, conform datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
În urma acestor misiuni, asistență medicală de urgență au primit un total de 377.138 de persoane. Dintre acestea, 347.214 au fost adulți, iar 29.924 copii.
Zona București-Ilfov se află pe primul loc în clasamentul teritorial al intervențiilor SMURD, cu 74.242 de misiuni. Pe celelalte poziții se situează județele Timiș (19.781), Mureș (17.305), Cluj (16.089) și Constanța (14.748).
Intervenții de descarcerare
Echipajele specializate au desfășurat 1.757 de intervenții de descarcerare în aceeași perioadă. Au fost asistate 2.472 de persoane, dintre care 2.322 adulți și 150 copii.
La nivel teritorial, județul Suceava ocupă prima poziție cu 554 de misiuni de descarcerare. Următoarele locuri sunt ocupate de Prahova (303), Olt (155), Ialomița (140) și Sibiu (55).