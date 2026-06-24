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Val de turiști pe litoral! Eforie Nord și Sud, luate cu asalt la începutul vacanței de vară
Litoral
Vacanța de vară a copiilor a adus un val important de turiști pe litoralul românesc, iar stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud se numără printre cele mai aglomerate destinații din această perioadă. Familiile aleg aceste zone în special datorită prețurilor mai accesibile, mai ales în timpul săptămânii.
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