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Aryna Sabalenka şi Carlos Alcaraz, calificaţi în turul trei la US Open

Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka

Scris deStoica Marian
Publicat3 sept. 2026, 09:45
Sursărealitatea.net

Deţinătorii titlului de la New York, Arina Sabalenka şi Carlos Alcaraz, s-au calificat, miercuri, în turul al treilea al US Open.

Lidera circuitului, care nu a mai câştigat niciun titlu de la dubla sa senzaţională de la Indian Wells şi Miami din martie, a jucat rapid pe terenul Arthur Ashe, încheind primul set în doar 24 de minute.

„Sunt mulţumită de nivelul meu actual. Am avut câteva dificultăţi la jumătatea sezonului, dar am muncit mult”, a explicat Sabalenka în cadrul conferinţei de presă.

Kamilla Rahimova, din Uzbekistan, va fi adversara ei în turul trei. 

După ce şi-a revenit în urma unei accidentări la încheietura mâinii şi a unei pauze de peste patru luni, Carlos Alcaraz l-a învins pe portughezul Jaime Faria (locul 72), cu 4-6, 6-0, 6-3, 6-2, în ciuda unui început dificil.

În turul al treilea îl va întâlni pe chinezul Yibing Wu (locul 113).

Alcaraz a asigurat că va juca de acum înainte fără griji în ceea ce priveşte încheietura mâinii.

„Când intru pe teren, trebuie să dau totul. Trebuie să lovesc aşa cum loveam înainte de accidentare, şi vom vedea ce se va întâmpla.”

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