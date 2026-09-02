Ianis Hagi pleacă de la Alanyaspor? Românul ar fi ajuns la un acord cu noua echipă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 sept. 2026, 15:41

Ianis Hagi ar putea schimba din nou echipa în această vară. Mijlocașul român este dorit de Maccabi Tel Aviv, iar informațiile apărute în Israel susțin că fotbalistul ar fi ajuns deja la un acord cu formația care evoluează în campionatul israelian.

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