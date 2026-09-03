Mircea Sandu, pensie de 2.000 de euro după 43 de ani de contribuții: „Am oferit și acum am dreptul să recuperez”

Mircea Sandu spune că primește o pensie de aproximativ 2.000 de euro pe lună, după ce ar fi contribuit cu circa 350.000 de euro la sistemul din România. Fostul președinte al FRF, stabilit acum în Franța, și-a propus să își recupereze prin pensie toți banii cotizați, conform Realitatea PLUS.
Mircea Sandu încasează o pensie de aproximativ 2.000 de euro pe lună, după 43 de ani în care a cotizat la sistemul de pensii din România. Fostul președinte al Federației Române de Fotbal susține că valoarea totală a contribuțiilor sale s-ar ridica la aproximativ 350.000 de euro și spune că și-a propus să își recupereze, prin pensie, întreaga sumă.
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Stabilit acum în Franța, Mircea Sandu consideră că are dreptul să primească înapoi banii pentru care a contribuit de-a lungul vieții profesionale. Fostul șef al fotbalului românesc spune că, pe lângă contribuțiile financiare, a făcut și imagine României în perioada în care a activat în fotbal.
Cât primește Mircea Sandu pensie după 43 de ani de contribuții?
Mircea Sandu primește aproximativ 2.000 de euro lunar, după ce ar fi plătit statului român contribuții totale de circa 350.000 de euro.
La o pensie de 2.000 de euro pe lună, suma de 350.000 de euro ar fi recuperată, strict matematic, în aproximativ 14 ani și 7 luni, dacă valoarea pensiei ar rămâne aceeași și dacă nu sunt luate în calcul alte elemente.
Fostul președinte al FRF spune că și-a propus ca până la vârsta de 90 de ani să își recupereze prin pensie banii pe care i-a cotizat.
„Am oferit și acum am dreptul să recuperez”, a declarat pentru presă fostul președinte al Federației Române de Fotbal.
De ce spune Mircea Sandu că are dreptul să își recupereze banii?
În opinia sa, contribuțiile plătite timp de peste patru decenii îi justifică pensia pe care o primește în prezent. Mircea Sandu consideră că a contribuit financiar la statul român, dar și că activitatea sa în fotbal a contribuit la imaginea României. După cei 43 de ani de contribuții, fostul șef al FRF locuiește acum în Franța și spune că vrea să beneficieze de pensia pentru care a cotizat de-a lungul anilor.
Unde locuiește acum Mircea Sandu?
Mircea Sandu s-a stabilit în Beausoleil, în Franța, în apropiere de Monte Carlo și Monaco. Unul dintre principalele motive invocate este clima, pe care o consideră potrivită pentru persoanele trecute de 70 de ani.
„La Beausoleil, lângă Monte Carlo, lângă Monaco. Deasupra. Unde e o climă blândă și pentru noi, oamenii de peste 70 de ani, iarna este inexistentă, sunt temperaturi cu plus și asta ne avantajează.”
Fostul președinte al FRF spune că avantajele nu se limitează la vreme, ci și la costurile vieții.
Sunt utilitățile mai ieftine în Franța decât în România?
Mircea Sandu susține că, în zona în care locuiește, costurile pentru utilități sunt mai mici decât în România. El spune că locuința folosește doar energie electrică și că facturile sunt reduse.
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„Acolo, în afară de condițiile de climă care sunt extraordinar de bune, utilitățile sunt mai ieftine ca în România, deci acolo nu există decât electric, nu e gaz și plătim foarte puțin. De fapt, și Andone spunea că în Spania e aceeași situație.”
Mircea Sandu a făcut o comparație și cu Marbella, unde spune că traiul este, de asemenea, mai ieftin decât în România.
„La Marbella, da, e mai ieftin decât în România.”