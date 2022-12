Sâmbătă, 3 decembrie 2022, polițiștii din Negrești, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe drumul comunal DC 115 din comuna Dumești, au depistat un autoturism înmatriculat în județul Iași, condus de către un tânăr de 18 ani din comuna Lunca Cetățuii, județul Iași.

Procedând la efectuarea de verificări, polițiștii au constatat că aceasta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, în autoturismul a fost identificat fratele conducătorului auto, un tânăr în vârstă de 24 de ani. Acesta i-ar fi încredințat fratelui său autoturismul, spre a fi condus pe drumurile publice, deși cunoștea că nu deține permis de conducere.

Cercetările sunt continuate de către polițiști, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii și probării activității infracționale a celor doi tineri, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de”conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere” și ”conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere” (sub spectul încredințării vehiculului spre a fi condus).

Sursa: Realitatea de Vaslui