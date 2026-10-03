Accident rutier în Dancu, comuna Holboca, județul Iași. Două autoturisme au fost implicate, iar trei persoane au fost evaluate de echipajele de intervenție.
Accident rutier în Dancu, comuna Holboca. Două autoturisme au fost implicate, iar trei persoane au fost evaluate
Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 3 octombrie 2026, în satul Dancu, comuna Holboca, județul Iași. În eveniment au fost implicate două autoturisme și trei persoane.
La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, după ce autoritățile au fost sesizate cu privire la producerea accidentului.
Trei persoane, evaluate de echipajul medical
În urma accidentului rutier din Dancu, trei persoane au fost preluate pentru evaluare medicală.
La sosirea echipajelor de intervenție, persoanele implicate nu prezentau semne vizibile de traumatisme, însă se aflau în stare de panică. Acestea au fost evaluate de un echipaj de prim ajutor calificat.
Inițial, autoritățile au fost informate despre existența unei singure victime, însă la fața locului au fost identificate trei persoane implicate în accident.
Intervenție a pompierilor din Iași
Pentru gestionarea situației, la locul accidentului au fost mobilizați opt pompieri militari.
Echipajele au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, dotată cu modul de descarcerare, precum și cu un echipaj de prim ajutor calificat.
Intervenția s-a desfășurat în localitatea Dancu, comuna Holboca, în apropiere de municipiul Iași.
Recomandări pentru șoferi
În contextul accidentelor rutiere, autoritățile recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic, să păstreze distanța de siguranță și să respecte regulile de circulație.
De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să poarte centura de siguranță, să se asigure înainte de efectuarea manevrelor și să evite utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii.
În cazul producerii unei situații de urgență, populația este îndemnată să apeleze numărul unic 112.
Accidentul rutier din Dancu, comuna Holboca, a implicat două autoturisme și trei persoane, care au fost evaluate de echipajele de intervenție.