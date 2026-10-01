Laurențiu Mihăilescu, cel mai bun pădurar din cadrul Direcției Silvice Iași. Reprezintă Iașul la etapa națională

Laurențiu Mihăilescu, de la Ocolul Silvic Dobrovăț, a câștigat etapa Direcției Silvice Iași a concursului „Cel mai bun pădurar” și va participa la etapa națională.
Laurențiu Mihăilescu, pădurar în cadrul Ocolului Silvic Dobrovăț, a ocupat locul I la concursul „Cel mai bun pădurar”, etapa organizată la nivelul Direcției Silvice Iași. În urma rezultatului obținut, acesta va reprezenta Iașul la etapa națională a competiției.
Laurențiu Mihăilescu, locul I la concursul „Cel mai bun pădurar”
Pădurarii din cadrul Direcției Silvice Iași și-au demonstrat pregătirea profesională în cadrul concursului „Cel mai bun pădurar”. Competiția a reunit reprezentanți ai celor opt ocoale silvice din cadrul direcției, care s-au întrecut în cadrul etapei desfășurate la Ocolul Silvic Pădureni.
La competiție au participat câte trei pădurari de la fiecare dintre cele opt ocoale silvice. La finalul probelor, Laurențiu Mihăilescu, de la Ocolul Silvic Dobrovăț, a obținut locul I.
Pe poziția a doua s-a clasat Adrian Drăgan, de la Ocolul Silvic Răducăneni, iar locul al treilea a fost ocupat de Gicu Dumitru, tot de la Ocolul Silvic Răducăneni.
Pădurarul din Dobrovăț va reprezenta Iașul la concursul național
Prin rezultatul obținut la etapa județeană, Laurențiu Mihăilescu s-a calificat pentru etapa națională a concursului „Cel mai bun pădurar”, unde va reprezenta Direcția Silvică Iași.
Performanța nu este prima participare importantă pentru pădurarul de la Ocolul Silvic Dobrovăț. Potrivit informațiilor publicate după competiție, Laurențiu Mihăilescu a mai participat la concursul național și în trecut, reușind să obțină locul al doilea la nivel național în 2022.
Concursul pune la încercare pregătirea profesională
Competiția „Cel mai bun pădurar” urmărește atât cunoștințele teoretice, cât și pregătirea practică a participanților. Domeniul silvic presupune actualizarea permanentă a cunoștințelor, în condițiile schimbărilor legislative, apariției unor noi metode de combatere a dăunătorilor și utilizării unor instrumente moderne pentru măsurarea și identificarea elementelor din teren.
Direcția Silvică Iași are în administrare mai multe ocoale silvice, printre care și Ocolul Silvic Dobrovăț, care gestionează o suprafață de aproximativ 7.611 hectare.
Rezultatul obținut de Laurențiu Mihăilescu îi permite acestuia să continue competiția la nivel național, unde va reprezenta pădurarii Direcției Silvice Iași.