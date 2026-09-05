ANM a emis Cod galben de ploi torențiale şi vijelii

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 11:35

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o atenţionare Cod galben de ploi torențiale şi vijelii pentru mai multe regiuni din România.

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