Guvernul ține cu dinții de legea salarizării. Cum se încearcă obținerea unei păsuiri de la Bruxelles – SURSE

Publicat 5 sept. 2026, 10:44 Actualizat 5 sept. 2026, 10:46 Sursă Realitate Plus

Guvernul nu renunță la legea controversată a salarizării! Ministrul demis Dragoș Pîslaru a anunțat că România ar mai putea avea o șansă să adopte legea salarizării în luna octombrie, mult după termenul-limită din PNRR. O analiză realizată de jurnalistul Realitatea PLUS, Angelo Ardelean.

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