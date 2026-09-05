Momentul în care un copil de 7 ani cade la metrou, chiar înainte de sosirea trenului

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 09:53

Clipe de panică într-o stație de metrou din Praga, unde un băiat de 7 ani, distras de telefon, a căzut pe șine chiar înainte ca trenul să intre în stație. Un călător a sărit imediat să-l salveze, iar cu ajutorul altor oameni copilul a fost ridicat înapoi pe peron.

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