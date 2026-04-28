Bărbat arestat după un jaf de 100.000 de euro în locuința unui om de afaceri chinez din Iași

Un bărbat de 55 de ani din Iași a fost arestat preventiv, fiind acuzat că ar fi furat bunuri de lux în valoare de aproximativ 100.000 de euro din locuința unui om de afaceri chinez stabilit în oraș.

Jaful ar fi avut loc în luna martie, în plină zi, după ce suspectul ar fi urmărit momentul în care proprietarul a plecat de acasă.

Potrivit anchetatorilor, victima, Liu Xiao, deține mai multe magazine și spații comerciale în Iași. Bărbatul suspectat de comiterea furtului ar fi pătruns în locuință prin forțarea ușii de acces cu o rangă. Din interior, acesta ar fi sustras bani, bijuterii și alte obiecte de valoare, prejudiciul fiind estimat la 100.000 de euro.

Reprezentanții IPJ Iași au transmis că fapta ar fi fost comisă la data de 29 martie, iar în urma investigațiilor s-a stabilit că suspectul ar fi intrat fără drept în locuința persoanei vătămate. Printre bunurile furate s-ar fi aflat aproximativ 15.000 de lei, brățări, ceasuri și coliere din aur.

După comiterea jafului, bărbatul ar fi încercat să scape de probe, aruncând uneltele folosite în râul Bahlui, aflat în apropierea locuinței. Ulterior, acesta ar fi fugit în județul Ialomița.

Suspectul a fost identificat și reținut cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Obiectele de valoare furate nu au fost încă recuperate, iar polițiștii au precizat că bărbatul are antecedente penale, fiind condamnat anterior pentru furturi și tâlhării.