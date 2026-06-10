Cristi Borcea, dezvăluiri incredibile despre intoxicația cu mercur: „Medicii din SUA au rămas șocați”

Fostul conducător al clubului Dinamo, Cristi Borcea, a rememorat unul dintre cele mai dificile episoade din viața sa, legat de problemele medicale apărute în urmă cu aproximativ 15 ani, când a fost diagnosticat cu niveluri ridicate de mercur în organism.

Ajuns în prezent la 56 de ani, omul de afaceri susține că situația de atunci a fost atât de gravă încât a necesitat investigații și tratamente în mai multe clinici din străinătate, inclusiv în Statele Unite, Germania și Italia.

Potrivit propriilor declarații, medicii americani au fost surprinși de valorile extrem de ridicate descoperite în analize, comparând situația cu un caz extrem de rar. Borcea a relatat că specialiștii i-ar fi spus că o asemenea concentrație de mercur este aproape imposibil de întâlnit în mod obișnuit.

Problemele au fost descoperite în urma unor analize de rutină, atât la el, cât și la fosta sa soție, Mihaela Borcea, ambii fiind diagnosticați la acel moment cu niveluri crescute de metale grele în sânge.

Deși inițial a preferat să nu ofere prea multe detalii publice, Borcea a confirmat existența problemei medicale și a urmat tratamente costisitoare în clinici specializate din străinătate.

În declarațiile recente, fostul șef dinamovist a sugerat că există posibilitatea ca intoxicația să fi fost cauzată de medicamente administrate anterior, însă spune că nu are dovezi care să indice o altă cauză.

De-a lungul timpului, cazul său a rămas unul controversat și intens discutat, mai ales datorită valorilor neobișnuite raportate de medici și a investigațiilor realizate în mai multe țări.