Elanul revine în pădurile României după peste două secole

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva anunță o premieră pentru conservarea biodiversității din România: reintroducerea elanului în habitatul său istoric. Patru exemplare de elan au ajuns recent în Parcul Natural Vânători Neamț, marcând revenirea oficială a acestei specii în pădurile țării după o absență de peste două secole.

Cele patru exemplare, un mascul și trei femele, provin din centre specializate din Germania, Franța și Elveția și au fost selectate cu atenție pentru a se adapta cât mai bine noului areal. Inițiativa face parte din proiectul „Ținutul Zimbrului: conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț”, derulat de Administrația Parcului, în parteneriat cu Asociația de Ecoturism din România, ACDB și Asociația Mioritics.

Pentru început, elanii vor rămâne 30 de zile în carantină, sub supravegherea specialiștilor parcului. În această perioadă, accesul publicului este restricționat, pentru monitorizarea stării de sănătate și acomodarea animalelor. Ulterior, vizitatorii îi vor putea observa de la o distanță sigură.

Directorul Parcului Natural Vânători Neamț, Sebastian Cătănoiu, consideră că aducerea elanilor reprezintă un act de reparație față de natură. Specia, cunoscută în trecut și ca „plotun”, a fost prezentă în fauna României până la începutul secolului al XIX-lea.