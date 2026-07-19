Femeie cu un copil în braţe, lovită de un camion în Iaşi

O femeie în vârstă de aproximativ 35 de ani, care ţinea în braţe un copil de un an şi jumătate, a fost lovită, sâmbătă, de o autoutilitară, la scurt timp după ce a ieşit din curtea unei locuinţe din localitatea Moşna, judeţul Iaşi.
Femeia a suferit multiple fracturi şi va avea nevoie de intervenţii chirurgicale, iar copilul a fost transportat la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, cu un traumatism cranio-cerebral şi escoriaţii.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi a transmis că accidentul a fost anunţat printr-un apel la 112.
„Prin apel la 112, Dispeceratul Integrat ISU – SMURD – SAJ Iaşi a fost sesizat despre un accident rutier în localitatea Moşna, în care o femeie a fost lovită de o autoutilitară. Femeia a fost extrasă în siguranţă, este conştientă şi primeşte îngrijiri medicale. Copilul, de asemenea conştient, prezintă escoriaţii la nivelul capului şi a fost evaluat de echipajul SMURD”, a transmis ISU Iaşi.
La faţa locului au intervenit echipaje ale Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, cu autospeciale de intervenţie şi un echipaj de prim ajutor calificat. La operaţiune a participat şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Moşna.
Femeia a suferit multiple facturi
„Femeia a fost extrasă în siguranţă, conştientă, şi a primit îngrijiri medicale de la echipele sosite la faţa locului. Pentru preluarea acesteia s-a deplasat în sprijin echipajul de salvare aeriană”, a precizat ISU Iaşi.
Coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, medicul Diana Cimpoeşu, a declarat pentru AGERPRES că femeia a suferit o politraumă, cu fracturi la nivelul femurului stâng, pumnului drept şi coloanei lombare.
„Femeia este în UPU de la Spitalul «Sfântul Spiridon». Este vorba despre o politraumă, cu fracturi la nivelul femurului stâng, pumnului drept, la nivelul coloanei vertebrale lombare, fără afectare medulară. De asemenea, are multiple contuzii”, a explicat Diana Cimpoeşu.
Pacienta urmează să fie internată în Clinica de Ortopedie şi va avea nevoie de intervenţii chirurgicale.
„Prognosticul vital este bun. Sperăm că şi din punct de vedere funcţional evoluţia va fi una favorabilă”, a precizat medicul.
Copilul este în stare stabilă
Copilul, în vârstă de un an şi şase luni, a fost transportat la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi.
Acesta a suferit un traumatism cranio-cerebral, escoriaţii în zona parietală stângă şi contuzii la nivelul membrelor, însă starea sa este stabilă.
„Copilul a fost transportat la UPU de la Spitalul «Sfânta Maria». Este stabil hemodinamic, cu leziuni de tip contuzii la nivelul capului şi membrelor”, a declarat coordonatorul UPU-SMURD Iaşi.