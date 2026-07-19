Femeie cu un copil în braţe, lovită de un camion în Iaşi

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 08:28

O femeie în vârstă de aproximativ 35 de ani, care ţinea în braţe un copil de un an şi jumătate, a fost lovită, sâmbătă, de o autoutilitară, la scurt timp după ce a ieşit din curtea unei locuinţe din localitatea Moşna, judeţul Iaşi.

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