Ion Cristoiu, față în față cu Călin Georgescu. Interviu-eveniment, în direct, la Realitatea PLUS

Sursă: realitatea.net

Jurnalistul Ion Cristoiu va fi față în față cu Călin Georgescu, candidatul interzis de sistem, într-un interviu-eveniment care va fi difuzat în exclusivitate la Realitatea PLUS, joi seară, de la ora 20:00. Cei doi coloși vor dezbate cele mai importante evenimente de pe scena politicii românești, dar și de pe scena internațională.

”Eu nu sunt suveranist și nu iau, nu fac acest dialog pentru a vedea pe politicianul suveranist, ci pentru unul dintre cei mai mai specialiști în geopolitică, domnul Călin Georgeescu, din câte.... în ianuarie anul trecut m-a surprins prin profețiile, prin analizele sale și acum, ca să fac o dezvăluire apropo de profeții, asta chiar că este o știre: Când am vorbit cu domnia sa despre acest interviu care ar relua unele din profețiile domniei sale, din analizele, ați văzut aici pe Orban....a trecut un an și ceva și noi vrem să vedem cum s-a schimbat lumea între timp și dacă ea a urmat unele profețiile domniei sale.

L-am întrebat personal, ca dovadă că sunt un om curios, ce părere are despre alegerile din Ungaria, era înainte și mi-a spus că pictorul Orbán o să piardă, și mult mai important, că mi-a spus că tocmai pentru că o să piardă, a venit Vance acolo, pentru că altfel nu venea și dădea un simplu comunicat. (....) Nu mă interesează, sigur are fani, eu nu din punctul acesta de vedere .....poate fanii vor rămâne dezamăgiți. Eu vreau să fac o analiză cu unul dintre cei mai mari experți în materie de politică mondială.

În această perioadă își dau cu părerea tot felul de prostălăi, mulți dintre ei amatori, domnia sa este un om care și citește foarte mult. Adică e la zi cu tot, nu poți să comentezi lumea asta dacă nu ai expertiză.

El a sezat, nu a fost un comentariu de genul: Trump o să ia în bot, că așa am văzut mai nou. (...) Interviurile domniei sale sunt foarte grele, pentru că de regulă vine să transmită mesaje”, a declarat Ion Cristoiu, la Realitatea PLUS.