Kremlinul respinge zvonurile despre o nouă mobilizare: „Nu este pe agenda noastră”

Kremlinul a respins luni speculațiile privind o posibilă nouă mobilizare militară pentru războiul din Ucraina, în contextul pierderilor semnificative suferite de armata rusă.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat sec că o astfel de măsură „nu se află pe ordinea de zi”, răspunzând astfel afirmațiilor făcute recent de președintele Finlandei, Alexander Stubb, potrivit agenției EFE.

Liderul finlandez susținuse că Rusia ar pierde lunar până la 30.000 de militari, un ritm dificil de compensat, ceea ce ar putea forța autoritățile de la Moscova să ia în calcul o nouă mobilizare. În opinia sa, o astfel de decizie ar putea amplifica tensiunile sociale din Rusia.

În același timp, unii analiști văd în încetinirea vitezei internetului și posibilele restricții asupra aplicației Telegram semne că autoritățile s-ar pregăti, indirect, pentru o eventuală mobilizare a rezerviștilor.

Conducerea rusă pare însă să evite repetarea scenariului din toamna anului 2022, când mobilizarea parțială a provocat nemulțumiri puternice și a determinat sute de mii de bărbați apți de luptă să părăsească țara.

Chiar și în aceste condiții, președintele Vladimir Putin nu pare să renunțe la obiectivul de a controla complet regiunea Donbas din estul Ucrainei, potrivit mai multor evaluări independente.