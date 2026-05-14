Traian Băsescu: „România nu rezistă 72 de ore în fața rușilor. Nu avem echipamentele necesare”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că țara noastră nu are în prezent capacitatea de a rezista singură timp de 72 de ore în cazul unui atac militar din partea Rusiei, în contextul discuțiilor legate de capacitatea de apărare a României și de sprijinul NATO în cazul unui conflict regional.

Întrebat dacă România s-ar putea apăra timp de 72 de ore până la intervenția aliaților, fostul șef de stat a răspuns inițial: „Întrebaţi un general”. Ulterior, acesta a completat: „Nu, nu ne putem apăra 72 de ore, nu rezistăm, nu avem echipamentele necesare”.

Critici la adresa deciziei Curții Constituționale

Traian Băsescu a vorbit și despre rolul CSAT în aprobarea bugetelor pentru apărare și securitate națională. Fostul președinte a susținut că o decizie a Curții Constituționale a redus atribuțiile șefului statului în acest domeniu.

„Avizul se referă la finanţarea Armatei, a structurilor de securitate, servicii şi aşa mai departe. La un moment dat, n-am vrut să semnez, n-am vrut să semnez avizul pentru buget datorită alocărilor insuficiente. Din păcate, Curtea Constituţională a spus că şi ce dacă, merge şi fără avizul CSAT-ului”, a declarat fostul președinte la televiziunea publică. Acesta consideră că, în urma acelei decizii, responsabilitatea privind securitatea națională a fost mutată prea mult în zona executivului.

„În acel moment, Curtea Constituţională a luat din capacitatea şi responsabilitatea preşedintelui pentru securitatea naţională, pentru că a mutat-o la premier, care nu e ales. Azi e, mâine nu e”, a spus Traian Băsescu.

Apel pentru modificarea actualului sistem

Fostul șef al statului susține că ar trebui găsită o soluție prin care avizul CSAT pentru bugetele structurilor militarizate și de siguranță națională să devină obligatoriu.

„Aici va trebui găsită o soluţie, cu Curtea Constituţională, pentru ca avizul CSAT-ului pe bugetul structurilor militarizate, a structurilor de siguranţă naţională să fie obligatoriu de obţinut de către Guvern”, a mai afirmat acesta. Discuțiile despre capacitatea României de a rezista în cazul unui atac au reapărut frecvent după izbucnirea războiului din Ucraina, în contextul întrebărilor legate de timpul necesar pentru intervenția trupelor NATO.