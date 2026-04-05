Mașină de poliție în flăcări pe un bulevard din Iași: intervenție de urgență a pompierilor

Momente tensionate au fost surprinse pe Bulevardul Bucium, în zona Granit, pe sensul spre Carrefour Felicia, unde un autoturism de poliție a luat foc în trafic. Incidentul s-a petrecut în cursul serii, iar imaginile de la fața locului arată cum un polițist încearcă să stingă incendiul folosind un extinctor, până la sosirea pompierilor.

Din primele informații, nu au fost raportate victime, însă traficul în zonă a fost afectat temporar din cauza intervenției.

Potrivit ISU Iași, incendiul a fost anunțat printr-un apel la 112, iar la fața locului au fost trimise de urgență două echipaje de stingere și un echipaj de primă intervenție. La sosirea pompierilor, mașina ardea cu flacără deschisă și degajări de fum.

Mașină de poliție, în flăcări în Iași

„În urma unui apel primit prin numărul unic de urgență 112, în Dispeceratul integrat ISU-SMURD-SAJ Iași a fost anunțat un incendiu produs la un autoturism, pe strada Bucium din municipiul Iași. La locul solicitării au fost direcționate de urgență două echipaje de stingere și un echipaj de primă intervenție și comandă. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum. În urma evenimentului au ars elemente combustibile ale autoturismului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost reprezentată de scurgeri de lichide combustibile”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Pompierii au reușit să stingă incendiul, iar autoritățile continuă verificările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.