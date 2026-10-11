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Pelerinaj Sfânta Parascheva 2026. Câți pelerini au trecut pe la racla cu moaște/Duminică are loc procesiunea „Calea Sfinților”

Pelerinaj Sfânta Parascheva 2026

Pelerinaj Sfânta Parascheva 2026

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Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 11:00

Duminică, 11 octombrie, este a patra zi de pelerinaj la racla Sfintei Parascheva din Iași. Mii de credincioși din toate colțurile țării continuă să vină la Mitropolia Moldovei pentru a se închina la sfintele moaște și pentru a se ruga, în așteptarea hramului din 14 octombrie.

Potrivit datelor comunicate sâmbătă, 10 octombrie, la ora 16:00, peste 64.000 de pelerini trecuseră deja pe la raclă, în timp ce alți aproximativ 25.000 de oameni așteptau să ajungă la sfintele moaște. Timpul de așteptare depășea 12 ore.

De la începutul pelerinajului, autoritățile înregistraseră 397 de cazuri medicale, iar 20 de persoane fuseseră transportate la spital.

Unul dintre momentele importante ale programului religios de duminică este procesiunea „Calea Sfinților”, programată între orele 19:00 și 20:30. Sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în procesiune, în cadrul manifestărilor dedicate hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Pelerinajul a început joi, 8 octombrie, și se va încheia pe 15 octombrie.

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