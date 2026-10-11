Pelerinaj Sfânta Parascheva 2026. Câți pelerini au trecut pe la racla cu moaște/Duminică are loc procesiunea „Calea Sfinților”

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 11:00

Duminică, 11 octombrie, este a patra zi de pelerinaj la racla Sfintei Parascheva din Iași. Mii de credincioși din toate colțurile țării continuă să vină la Mitropolia Moldovei pentru a se închina la sfintele moaște și pentru a se ruga, în așteptarea hramului din 14 octombrie.

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