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Pelerinaj Sfânta Parascheva 2026. Câți pelerini au trecut pe la racla cu moaște/Duminică are loc procesiunea „Calea Sfinților”
Pelerinaj Sfânta Parascheva 2026
Duminică, 11 octombrie, este a patra zi de pelerinaj la racla Sfintei Parascheva din Iași. Mii de credincioși din toate colțurile țării continuă să vină la Mitropolia Moldovei pentru a se închina la sfintele moaște și pentru a se ruga, în așteptarea hramului din 14 octombrie.
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