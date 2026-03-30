Rezultatele simulării Evaluării Naționale, publicate astăzi

Ce note au obțiunut elevii. Rezultatele pot ajunge și în catalog

Elevii care au susținut simularea Evaluării Naționale din acest an primesc, luni, 30 martie, rezultatele individuale, conform calendarului oficial stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

Potrivit procedurii, notele nu vor fi afișate public, însă, la cererea scrisă a elevului sau a părintelui, acestea pot fi trecute în catalog.

Simularea examenului a avut loc între 16 și 18 martie, însă nu s-a desfășurat în 104 școli din cauza boicotului organizat de cadrele didactice. Ministerul a anunțat că peste 5.200 de elevi nu au putut participa din acest motiv.

Datele centralizate de sursa educațională Edupedu arată că aproape 13.000 de elevi au fost absenți la proba de Matematică, iar aproximativ 12.000 nu s-au prezentat la proba de Limba română.

Conform regulamentului, fiecare școală trebuie să analizeze rezultatele obținute și să întocmească un raport detaliat, care va include un plan de acțiune pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor. Inspectoratele școlare vor centraliza aceste rapoarte și vor transmite Ministerului Educației un document final în termen de cel mult o lună de la comunicarea rezultatelor, cuprinzând măsuri de monitorizare și remediere pentru unitățile cu rezultate slabe.

Probele scrise ale simulării Evaluării Naționale 2026 s-au desfășurat astfel: Limba și literatura română – 16 martie, Matematică – 17 martie, Limba maternă – 18 martie. Rezultatele reprezintă un instrument de evaluare a pregătirii elevilor și un punct de plecare pentru consolidarea cunoștințelor înaintea examenului din vară.