SUA trimit mii de pușcași marini în Orientul Mijlociu

În contextul în care războiul SUA-Israel împotriva Iranului ajunge la sfârșitul celei de-a doua săptămâni, potrivit unor relatări din SUA, Washingtonul trimite mii de pușcași marini în Orientul Mijlociu.

Desfășurarea de trupe va permite SUA să execute operațiuni terestre, dar oficiali susțin că pușcașii marini ar putea fi folosiți în alte scopuri.

The New York Times (NYT) dezvăluie că aproximativ 2.500 de puşcaşi marini şi trei nave suplimentare se îndreaptă către Orientul Mijlociu.

Wall Street Journal (WSJ) citează oficiali americani potrivit cărora nava amfibie de asalt USS Tripoli, cu baza în Japonia, şi puşcaşii marini desfăşuraţi la bordul ei se îndreaptă către Orientul Mijlociu.

Potrivit CNN, o unitate expediţionară a puşcaşilor marini - în general de 2.500 de oameni - a fost desfăşurată.

Puşcaşi marini se află deja în Orientul Mijlociu, pentru a susţine operaţiunile împotriva Iranului, scrie ziarul de afaceri.

Statele Unite şi Israelul au lansat o campanie aeriană masivă împotriva Iranului la 28 februarie.