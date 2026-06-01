Un joc periculos s-a terminat la spital. Copil de 12 ani, electrocutat în Gara Târgu-Neamț

Un incident grav a avut loc luni după-amiază în Gara Târgu-Neamț, unde un băiat în vârstă de aproximativ 12 ani a fost electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon de tren aflat în stație.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, alerta a fost dată în jurul orei 15:40, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Sesizarea indica faptul că doi copii se aflau pe un vagon staționat în zona gării.

La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului de Pompieri Târgu-Neamț, Serviciului de Ambulanță Județean și Poliției.

Ajunși la locul incidentului, salvatorii au constatat că unul dintre minori suferise o electrocutare. Copilul prezenta arsuri pe o mare parte a corpului și a primit îngrijiri medicale de urgență înainte de a fi transportat la spital pentru tratament de specialitate.

Cel de-al doilea copil nu a fost rănit în urma incidentului.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Specialiștii atrag atenția că apropierea de liniile electrificate și urcarea pe vagoanele de tren reprezintă activități extrem de periculoase, existând risc major de electrocutare chiar și fără contact direct cu firele de înaltă tensiune.