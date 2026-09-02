Reguli noi pentru influencerii din România. Creatorii cu peste 100.000 de urmăritori trebuie să obțină un aviz CNA în 60 de zile

Publicat 2 sept. 2026, 17:31 Sursă Realitatea.Net

Influencerii și creatorii de conținut care depășesc pragul de 100.000 de urmăritori cumulat pe platformele pe care sunt activi intră sub incidența unor noi reguli stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului. Aceștia trebuie să se înscrie în evidențele CNA și să obțină un aviz, iar termenul pentru depunerea documentelor este 28 septembrie 2026.

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