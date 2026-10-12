Contribuțiile la Pilonul II în Iași: media lunară e cu 20% mai mică decât în București

Publicat 12 oct. 2026, 09:17 Sursă Ziarul de Iași

Contribuția lunară medie la fondurile de pensii private (Pilonul II) din județul Iași a fost de 498 de lei în iunie 2026, valoare mai mică decât media națională și decât cea înregistrată în marile centre economice.

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