Contribuțiile la Pilonul II în Iași: media lunară e cu 20% mai mică decât în București

Contribuția lunară medie la fondurile de pensii private (Pilonul II) din județul Iași a fost de 498 de lei în iunie 2026, valoare mai mică decât media națională și decât cea înregistrată în marile centre economice.
Conform datelor prelucrate din raportările Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), județul Iași se află într-o poziție intermediară în clasamentul contribuțiilor la fondurile de pensii administrate privat. Deși este printre județele cu un volum relevant de contribuții, Iașul rămâne în urma Bucureștiului, Clujului și Timișului atât la nivelul mediu per participant, cât și la valoarea totală a sumelor raportate.
În luna iunie 2026, ieșenii au cotizat în medie 498 de lei lunar, iar contribuțiile totale din județ s-au ridicat la aproximativ 40 de milioane de lei. În comparație, media lunară înregistrată în București a fost de 622 de lei, cu un total care a depășit 471 de milioane de lei. Diferența față de capitală este de 124 de lei per participant, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 20%.
Clujul și Timișul au înregistrat, de asemenea, valori superioare celor din Iași. Contribuția medie lunară a fost de 575 de lei în Cluj și de 613 de lei în Timiș. Astfel, media din Iași este cu circa 13% mai mică decât cea din Cluj și cu aproape 19% sub nivelul din Timiș. La nivel de contribuții totale, Clujul a acumulat 86 de milioane de lei, iar Timișul 74 de milioane de lei, înregistrând valori de peste două ori și, respectiv, de aproximativ 1,85 ori mai mari decât cele din Iași.
Context național
La nivel național, fondurile de pensii administrate privat au ajuns la active totale de 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026. Numărul participanților a atins 8,54 milioane, iar contribuția medie lunară s-a situat la 447 de lei, în creștere cu 9,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Valoarea medie a activului individual net, adică suma acumulată în contul unui participant, a ajuns la 27.784 de lei, reprezentând o creștere de 36% față de iunie 2025. O mare parte din activele fondurilor este investită în titluri de stat românești, care reprezentau 63,3% din portofoliu.
În primul semestru al anului 2026, fondurile au efectuat plăți în valoare totală de 1,73 miliarde de lei către 42.229 de participanți și beneficiari. Pilonul II completează veniturile viitoare ale participanților la pensionare, iar banii acumulați sunt investiți pe piețele financiare, cu o valoare care poate varia în funcție de contribuții și performanța investițiilor.
Cele mai mici contribuții lunare medii s-au înregistrat în județele Vaslui (369 lei/participant), Maramureș (356 lei/participant) și Vrancea (354 lei/participant). Cele mai mici contribuții lunare totale au fost raportate în Ialomița, Giurgiu și Mehedinți, între 6,5 și 5,1 milioane de lei.