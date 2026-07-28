Social· 1 min citire

Cartel ALFA cere Guvernului soluții pentru criza din sănătate: „Revendicările sunt legitime. E nevoie de negociere, nu ignorare”

Cartel ALFA

Cartel ALFA

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 17:44
Sursărealitatea.net

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA își declară solidaritatea cu angajații din sănătate și susține protestele și greva declanșată în sistem, acuzând blocajul dialogului social și lipsa unor măsuri reale din partea Guvernului.

Într-un comunicat oficial, organizația sindicală subliniază că zeci de mii de salariați țin sistemul medical în funcțiune în condiții dificile — lipsă de personal, suprasolicitare și incertitudine salarială — iar revendicările lor sunt „legitime”, nu privilegii.

Cartel ALFA amintește că dreptul la grevă este garantat prin lege, iar autoritățile au obligația să trateze cu responsabilitate solicitările personalului medical și să reia negocierile. Sindicatul avertizează că orice reformă salarială trebuie construită pe principii de echitate și predictibilitate, altfel riscă să amplifice tensiunile sociale.

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