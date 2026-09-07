Economie· 1 min citire

Megaproiectul care leagă Grecia, Bulgaria și România pe cale rutieră și feroviară

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 7 sept. 2026, 08:00

Coridorul Salonic – Sofia – București va transforma regiunea într-un nod strategic de transport

Un coridor de transport de mare amploare, rutier și feroviar, va conecta Grecia, Bulgaria și România pe axa Salonic – Sofia – București, asigurând o legătură directă între Marea Egee și Marea Neagră. Proiectul, anunțat de comisarul european pentru transport, Apostolos Tzitzikostas, la Târgul Internațional de la Salonic, are un orizont de implementare de 15 ani și este considerat de importanță strategică.

Din București, coridorul se va prelungi spre vest, către Europa Centrală, și spre est, către Moldova și Ucraina, oferind o alternativă terestră la trecerea prin Bosfor și Dardanele. Salonicul va deveni poarta sudică a Europei, iar Bulgaria va ocupa un rol-cheie în legătura dintre porturile grecești și restul rețelei europene.

Finanțare și perspective

Pentru modernizarea secțiunii feroviare Alexandroupolis-Pythio au fost deja alocate 277 de milioane de euro. Cele trei țări au semnat un memorandum de cooperare, iar proiectul face parte din rețeaua TEN-T. După finalizare, axa va accelera transportul de mărfuri și pasageri, va atrage investiții și va poziționa Grecia, Bulgaria și România pe harta europeană a transporturilor.

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