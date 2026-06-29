Sorin Grindeanu acuză PNL pentru criza politică: „Blocajul nu e la PSD. Bolojan nu a fost de acord”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 17:39

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că partidul său a acceptat încă de la discuțiile de la Cotroceni varianta unei guvernări formate din PSD, PNL și UDMR, însă blocajul actual în formarea Executivului nu ar aparține social-democraților, ci liderului PNL, Ilie Bolojan.

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