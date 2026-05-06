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George Simion, așteptat la Târgu Jiu pentru discuții cu minerii și energeticienii amenințați de disponibilizări
George Simion (Inquam Photos)
Publicat6 mai 2026, 19:09
Sursărealitatea.net
Liderul AUR, George Simion, este așteptat joi la Târgu Jiu, pentru a participa la un eveniment dedicat sectorului energetic și va purta discuții directe cu minerii și energeticienii din Gorj.
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