Gianina Șerban (deputat AUR): „O primă victorie obținută de AUR pentru mediul de afaceri românesc”

„Proiectul legislativ inițiat de AUR privind extinderea mecanismului de taxare inversă a TVA a primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice din Camera Deputaților. Este o măsură susținută de antreprenorii români, de specialiști în fiscalitate și de mediul de afaceri, pentru că vine cu o soluție reală împotriva evaziunii fiscale și a fraudelor de tip carusel, care produc anual pierderi de miliarde de euro pentru România.

În loc să crească taxe, TVA și impozite pentru firmele corecte și pentru românii care muncesc cinstit, statul român trebuie să combată furtul din banul public și evaziunea fiscală.

Taxarea inversă înseamnă prevenție. Înseamnă să nu mai oferim un teren fertil pentru rețelele de evaziune fiscală. Înseamnă mai multă transparență, mai multă echitate fiscală și mai puțină presiune pe firmele românești.

Prin această măsură, IMM-urile vor avea mai multă lichiditate, mai puține blocaje financiare și un sprijin real pentru dezvoltare.

Taxarea inversă nu este un experiment! Ea funcționează deja în domenii precum construcțiile, comerțul cu metale sau sectorul deșeurilor, acolo unde s-a demonstrat clar că reduce frauda fiscală și crește transparența.

AUR vine cu soluții concrete pentru economia românească și va continua să susțină acest proiect până la adoptarea lui finală, pentru că România are nevoie de măsuri care sprijină producția, firmele românești și munca cinstită, nu de noi poveri puse pe cei care țin economia în picioare”, a declarat Gianina Șerban, deputat AUR.