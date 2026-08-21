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România a informat NATO după incidentul cu drona de lângă Neptun Deep

Oana Țoiu

Oana Țoiu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 aug. 2026, 08:20

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că aliații NATO au fost informați despre incidentele cu drone produse joi în Marea Neagră, după ce o dronă maritimă a fost detectată în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, parte a proiectului Neptun Deep. Două avioane F-16 românești au fost mobilizate, iar unul dintre ele a lovit drona cu tunul de bord. Potrivit ministrului, ținta transporta explozivi și a fost ulterior distrusă complet de o echipă EOD a Pazei de Coastă. MAE avertizează că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei amenință securitatea întregii regiuni a Mării Negre.

Oana Țoiu a transmis joi, într-o postare pe X, că două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost mobilizate de urgență după detectarea unei drone maritime în apropierea platformei Neptun Alpha, parte a proiectului strategic Neptun Deep.

Incidentul s-a produs în Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră.

„Locaţia se află în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile marine la est de oraşul Constanţa. Un avion F-16 al Forţelor Aeriene Române a atacat ţinta cu tunul de bord, lovind-o cu succes. Drona, care transporta explozivi, a fost ulterior distrusă complet de o echipă EOD a Pazei de Coastă a României”, arată Ţoiu.

Ministrul interimar de Externe precizează că autoritățile române au folosit canalul de consultare de urgență cu Ucraina pentru a stabili proveniența dronei.

În urma consultărilor, Ministerul Apărării a anunțat că nu era vorba despre o navă fără pilot ucraineană. În acest context, MAE atrage atenția asupra riscurilor tot mai mari pentru infrastructura critică din Marea Neagră și le pune în legătură cu războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

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