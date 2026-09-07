Aproape trei milioane de elevi se întorc la școală. Structura completă, vacanțele și noutățile pentru elevi

Vacanța de vară s-a terminat. Astăzi, luni, 7 septembrie 2026, aproape trei milioane de elevi din România își reiau locul în bănci și dau startul oficial anului școlar 2026-2027, potrivit ordinului privind structura anului școlar, publicat de Ministerul Educației și Cercetării în Monitorul Oficial.

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