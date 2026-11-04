Avion cu 180 de pasageri deviat la Timișoara din cauza bruiajului GPS în zona Aeroportului Iași

Un avion cu 180 de pasageri care zbura de la Bergamo spre Iași nu a putut ateriza la destinație din cauza interferențelor asupra semnalului GPS. Zborul a fost deviat inițial la Timișoara, iar o parte dintre pasageri s-au întors în Italia.
Incidentul a avut loc pe 26 octombrie, când zborul Ryanair FR3112 a decolat de la Bergamo la ora locală 20:21. În apropierea Aeroportului Iași, echipajul a raportat probleme cu navigația prin satelit (GNSS), motiv pentru care aeronava s-a îndreptat spre aeroportul de rezervă din Timișoara, unde a aterizat în siguranță la peste trei ore după decolare. Potrivit Newsweek România, mulți pasageri au rămas în Timișoara, în timp ce alții au continuat călătoria înapoi în Italia.
Conform informațiilor publicate de Newsweek România, directorul Aeroportului Iași, Romeo Vatra, a explicat că situația a fost cauzată de un mix de factori: „A fost un mix de factori. Avem două fenomene- bruiaj efectiv al semnalului GPS și indicare de coordonate greșite.” La întrebarea dacă fenomenul s-a intensificat odată cu războiul din Ucraina, Vatra a răspuns: „Noi avem cunoștințe de acest fenomen, nu neapărat în mod oficial, dar ne confruntăm cu el mai ales din spusele și din comunicările cu companiile aeriene și control trafic aerian.”
Interferențe confirmate de EASA
Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a constatat, începând din februarie 2022, o intensificare a interferențelor asupra semnalului GNSS în zonele din jurul conflictului din Ucraina, inclusiv în regiunea Mării Negre. ROMATSA a precizat că siguranța zborurilor nu a fost afectată de aceste fenomene, deoarece sistemul de navigație aeriană dispune de bariere de siguranță dedicate pentru astfel de situații. Responsabilii regiei de trafic aerian au confirmat că intensificarea bruiajului în regiune a început în februarie 2022, afectând zonele din vecinătatea conflictului.