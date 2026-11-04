Avion cu 180 de pasageri deviat la Timișoara din cauza bruiajului GPS în zona Aeroportului Iași

Publicat 4 nov. 2026, 08:30 Sursă newsweek

Un avion cu 180 de pasageri care zbura de la Bergamo spre Iași nu a putut ateriza la destinație din cauza interferențelor asupra semnalului GPS. Zborul a fost deviat inițial la Timișoara, iar o parte dintre pasageri s-au întors în Italia.

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