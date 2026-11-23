Crimă șocantă în Iași: un bărbat a fost ucis cu cinci lovituri de topor pentru că sforăia
Crimă șocantă în Iași
Crimă șocantă în județul Iași: un bărbat a fost ucis cu cinci lovituri de topor pentru că sforăia. Agresorul a primit o pedeapsă de 13 ani și 11 luni de închisoare.
O crimă de o violență extremă a avut loc în județul Iași, unde un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost ucis în timp ce dormea, după ce ar fi deranjat un alt bărbat prin sforăitul său. Agresorul, Vasile Manolache, în vârstă de 46 de ani, l-a lovit de mai multe ori cu un topor în zona capului. Victima nu a mai putut fi salvată de medici.
Pentru fapta sa, bărbatul a fost condamnat de Tribunalul Iași la 11 ani de închisoare. Prin contopirea acestei pedepse cu o condamnare anterioară pentru distrugere, pedeapsa finală a ajuns la 13 ani și 11 luni de detenție. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Cum s-a petrecut crima din județul Iași
Tragedia s-a petrecut în noaptea de 15 spre 16 noiembrie 2025, în localitatea Deleni. În seara respectivă, agresorul se afla în locuința unui consătean, unde consumase băuturi alcoolice împreună cu alte două persoane, printre care și viitoarea victimă.
Cei trei au petrecut mai multe ore împreună, fără să existe inițial conflicte. După miezul nopții, bărbatul de 46 de ani a început să manifeste din nou temeri că ar putea fi atacat de persoane care ar intenționa să-l omoare.
La un moment dat, unul dintre bărbații prezenți s-a culcat într-o cameră alăturată, în timp ce gazda s-a întins și ea pentru a se odihni. Agresorul a rămas treaz, lângă sobă.
În jurul orei 4:20, situația a degenerat. Gazda l-a observat pe Manolache ținând un topor în mână. Acesta era convins că persoane necunoscute urmau să vină după el și a devenit agresiv.
La scurt timp, a auzit victima sforăind în camera alăturată. I-a spus gazdei că merge să o „liniștească”, după care a intrat în încăpere și a lovit-o cu toporul în cap. A continuat atacul cu alte lovituri, în total fiind aplicate cinci lovituri.
Speriat de cele întâmplate, proprietarul locuinței a fugit și s-a ascuns într-o anexă, temându-se că ar putea deveni și el o victimă.
Agresorul a sunat la 112 și a anunțat că a omorât un om
După atac, bărbatul a apelat serviciul de urgență 112 și a anunțat că a ucis o persoană. El a indicat locul în care se afla și a explicat ce făcuse.
Operatorul i-a recomandat să încerce să oprească sângerarea victimei cu ajutorul unui prosop. Agresorul a răspuns că nu mai are rost, deoarece îi aplicase mai multe lovituri de topor.
La sosirea echipajului medical, victima se afla în comă profundă. Medicii au încercat să o resusciteze, însă eforturile au fost fără rezultat. Decesul a fost declarat la ora 6:17.
Potrivit constatărilor medico-legale, moartea a fost provocată de leziunile grave care au afectat vasele importante de sânge din zona gâtului. Victima nu prezenta răni specifice unei tentative de apărare, ceea ce a indicat că nu a reușit să reacționeze în timpul atacului.
De ce nu a fost condamnat pentru omor calificat
Procurorii au trimis dosarul în instanță cu acuzația de omor calificat, considerând că agresiunea fusese comisă cu cruzime. Această încadrare juridică presupunea o pedeapsă mult mai severă, de la 15 la 25 de ani de închisoare sau chiar detențiune pe viață.
Apărarea a contestat însă această interpretare, susținând că numărul loviturilor și violența atacului nu demonstrează automat existența cruzimii în sensul prevăzut de legea penală.
Judecătorii au acceptat argumentele și au schimbat încadrarea juridică în infracțiunea de omor. Magistrații au apreciat că nu există suficiente elemente care să demonstreze că agresorul a urmărit prelungirea agoniei sau amplificarea suferinței victimei.
Un element luat în considerare a fost și faptul că bărbatul a apelat serviciul 112 la scurt timp după comiterea faptei.
Aproape 14 ani de închisoare pentru agresor
Tribunalul Iași l-a condamnat pe Vasile Manolache la 11 ani de închisoare pentru omor. Deoarece acesta avea și o condamnare anterioară pentru distrugere, instanța a dispus contopirea pedepselor, rezultând o condamnare finală de 13 ani și 11 luni de închisoare.
În plus, agresorul trebuie să achite despăgubiri de 44.000 de euro și 10.000 de lei către frații victimei.
Cazul a atras atenția și prin antecedentele bărbatului. Acesta fusese internat în mai multe rânduri la Institutul de Psihiatrie Socola, în perioada 2020-2025, în contextul unor probleme asociate consumului de alcool și unei tulburări de personalitate.
De asemenea, în septembrie 2024, provocase un incendiu în urma căruia au fost distruse o magazie și locuința mamei sale. Pentru acea faptă primise o pedeapsă cu suspendare.
Hotărârea pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul crimei nu este definitivă și poate fi contestată la instanța superioară.
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News