Advertising
Social· 1 min citire
Un cal de rasă a fost împușcat la Vaslui în locul unui cerb
Foto: Arhivă
În Vaslui, un cal de rasă de 15.000 de lei a fost împușcat mortal de braconieri care l-au confundat cu un cerb vânat noaptea cu aparatură de termoviziune.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:28Incident violent într-un restaurant din Iași. Un livrator pakistanez a fost luat la pumni și lovit cu o sticlă
- 17:57Performanță spectaculoasă pentru cățelușa lui Marius Marinescu. Luluș a cucerit cel mai important titlu național
- 17:35O pistă de biciclete de 120.000 de euro din Iași se termină în șanț. Drumul e neasfaltat, iar găinile se plimbă pe investiția costisitoare
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News