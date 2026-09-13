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Un cal de rasă a fost împușcat la Vaslui în locul unui cerb

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 13 sept. 2026, 18:50

În Vaslui, un cal de rasă de 15.000 de lei a fost împușcat mortal de braconieri care l-au confundat cu un cerb vânat noaptea cu aparatură de termoviziune.

O partidă ilegală de vânătoare desfășurată în pădurile din zona localității Poienești, județul Vaslui, a avut un deznodământ dramatic din cauza unei erori comise de braconieri.

În încercarea de a doborî un cerb căutat pentru trofeu, indivizii au nimerit un cal de rasă care pășuna în apropierea unei stâne. Animalul, evaluat de proprietarul său la circa 15.000 de lei, a murit după ce a fost atins de un glonț în zona coapsei din spate.

Tehnologie modernă folosită la braconaj

Un specialist consultat cu privire la leziunile suferite de cabalină a precizat că focul de armă a fost tras cel mai probabil de la o distanță considerabilă.

Rănile indică folosirea unei arme de tir prevăzute cu lunetă cu termoviziune, echipament care, pe timpul nopții sau la depărtare, redă doar siluete termice, favorizând astfel confuziile grave.

De teama unor sancțiuni contravenționale privind lăsarea animalului nesupravegheat pe pășune, proprietarul a ezitat să alerteze forțele de ordine. Totuși, prezența repetată a vânătorilor clandestini în pădurile din județ generează îngrijorare sporită, reprezentând o amenințare directă pentru fauna sălbatică și animalele gospodarilor.

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