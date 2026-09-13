Incident violent într-un restaurant din Iași. Un livrator pakistanez a fost luat la pumni și lovit cu o sticlă

Publicat 13 sept. 2026, 18:28 Sursă BZI

Un livrator Glovo în vârstă de 31 de ani, originar din Pakistan, a fost agresat într-un restaurant din Iași în timp ce aștepta să preia o comandă. Potrivit angajatorului său, bărbatul a fost înjurat și scos din local de un angajat, iar conflictul a escaladat rapid.

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