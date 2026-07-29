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Social· 1 min citire
Delta urbană de la Iași, pe masa consilierilor locali. Investiție de 36,5 milioane de lei
FOTO: ziaruldeiasi.ro
Consilierii locali din Iași vor analiza vineri studiul de fezabilitate pentru transformarea zonei de confluență a râurilor Nicolina și Bahlui, situată dincolo de Podul Cerna, într-o „deltă urbană”.
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