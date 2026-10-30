„Flori de Toamnă 2026”, la Grădina Botanică din Iași! Expoziția aniversară ajunge la ediția cu numărul 50

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași organizează, în perioada 30 octombrie – 22 noiembrie 2026, cea de-a 50-a ediție a expoziției de flori, fructe și semințe „Flori de Toamnă”.
Evenimentul, devenit o tradiție încă din 1976, aduce în prim-plan colecții de crizanteme și dumitrițe, dovleci și ardei decorativi, fructe și semințe din specii indigene și exotice, dar și aranjamente realizate din materiale naturale.
Deschiderea va avea loc vineri, 30 octombrie, de la ora 11:00, și va fi marcată de un moment artistic susținut de Corala „UNIVERSITAS” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Ajunsă la cea de-a 50-a ediție, manifestarea reprezintă un moment important pentru instituție, dar și pentru publicul care revine an de an pentru a admira diversitatea plantelor și amenajările specifice acestui sezon. Evenimentul a debutat în 1976 și a devenit, de-a lungul timpului, una dintre manifestările reprezentative ale Grădinii Botanice din Iași.
Ediția aniversară aduce în prim-plan atât bogăția colecțiilor botanice, cât și munca personalului care pregătește, cultivă și aranjează materialul vegetal pentru expoziție.