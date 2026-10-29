Expertiza psihiatrică în cazul lui Vlad Bălțățeanu: Avea discernământ în momentul crimei

Publicat 29 oct. 2026, 18:20 Sursă dcnews

Vlad Bălțățeanu, suspectat de uciderea tinerii găsită într-o valiză pe râul Olt, a fost expertizat psihiatric. Raportul medico-legal concluzionează că inculpatul avea discernământ la momentul comiterii faptei.

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