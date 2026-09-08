România, pe primul loc în UE la numărul de elevi per profesor în școala primară

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 16:29

În 2024, unui profesor îi reveneau, în medie, 18,2 elevi, în timp ce media la nivelul UE era de 13,3 elevi, potrivit celor mai recente date Eurostat.

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