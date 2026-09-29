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Percheziție într-un dosar de fraudă prin operațiuni fictive la easybox

FOTO: Poliția Română/Facebook

FOTO: Poliția Română/Facebook

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 29 sept. 2026, 11:17

Un tânăr de 28 de ani este cercetat într-un dosar instrumentat la Roman, prejudiciul estimat de anchetatori fiind de aproximativ 16.300 de lei.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Roman au efectuat, pe 28 septembrie, o percheziție în județul Iași, într-un dosar privind infracțiuni de fals informatic și fraudă informatică în formă continuată. Persoana vizată este un tânăr în vârstă de 28 de ani.

Anchetatorii indică un prejudiciu de peste 16.000 de lei

Potrivit informațiilor comunicate în cadrul anchetei, suspectul ar fi folosit identități fictive și ar fi realizat operațiuni de returnare prin sisteme easybox fără ca pachetele să conțină produsele care ar fi trebuit restituite.

Prejudiciul calculat până în prezent este de aproximativ 16.300 de lei. În urma percheziției au fost ridicate telefoane mobile, articole vestimentare, carduri și documente considerate relevante pentru dosar.

Persoana cercetată a fost dusă la Roman pentru continuarea investigațiilor.

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