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Șofer de microbuz școlar, prins băut la volan cu 20 de copii. Mașina avea doar 15 locuri
Microbuz transport elevi
Un șofer de 36 de ani a fost prins băut la volanul unui microbuz școlar în care transporta 20 de elevi, luni, în orașul Recaș din județul Timiș. Bărbatul a încercat să evite filtrul de poliție, însă a fost oprit la scurt timp.
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