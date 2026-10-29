Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Claudiu Adam dezvăluie ce face diferența între un pilot bun și un campion

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 oct. 2026, 11:28

Un pilot bun devine campion prin muncă, disciplină și sacrificii, însă performanța are nevoie și de condiții adecvate de pregătire. Claudiu Adam vorbește despre provocările motorsportului românesc într-un nou episod al podcastului „REALITATEA – Ceva-n PLUS”, difuzat în premieră la Realitatea Plus.

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