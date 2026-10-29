Proiectile explozive descoperite pe traseul Autostrăzii A8 în județul Iași

Publicat 29 oct. 2026, 12:30 Sursă adevarul

Echipa pirotehnică a ISU Iași a identificat și ridicat patru proiectile explozive în localitățile Bogonos și Dumbrava, din județul Iași. Trei dintre ele se aflau pe traseul Autostrăzii A8.

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