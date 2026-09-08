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Ce pași trebuie să urmezi dacă ai avut un accident cu o trotinetă electrică
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Cum să acționezi corect pentru a-ți proteja sănătatea și a obține despăgubirile cuvenite în urma unui incident în trafic.
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