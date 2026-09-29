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Social· 1 min citire
Tragedie în Roman: un bărbat și-a înjunghiat mortal concubina și apoi s-a aruncat de la etaj
Poliție
Un bărbat de 45 de ani din Roman și-a atacat mortal concubina, în vârstă de 42 de ani, apoi s-a aruncat de la etajul patru al blocului. Incidentul a avut loc marți după-amiază, iar polițiștii au fost alertați de rudele bărbatului.
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